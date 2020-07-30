В Швейцарии открыли дело против президента ФИФА

Фото: Джанни Инфантино (kremlin.ru)

Инфантино проводил тайные встречи с федеральным прокурором Швейцарии, во время расследования коррупции в ФИФА

Прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Его подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, по данным прокуратуры Инфантино проводил тайные встречи с федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером в 2016-2017 годах во время того, как проходило расследование по делу о коррупции в ФИФА.

Также специальный прокурор, расследующий коррупцию в ФИФА, запросил открытие дела против Лаубера, который 28 июля подал в отставку.

Отмечается, что Лаубер в 2016-2017 годах отвечал за некоторые процессы, связанные с мировым футболом. В частности, он был задействован в расследовании информации немецкого издания Der Spiegel, который осенью 2015 года обвинил Немецкий футбольный союз в подкупе ряда членов исполкома ФИФА за то, чтобы в 2006 году Германия получила право проведения чемпионата мира. В апреле данное дело было закрыто из-за истечения срока давности.

Джанни Инфантино занял поста президента ФИФА в 2016 году после отставки с поста Йозефа Блаттера, который неоднократно фигурировал в коррупционных скандалах в ФИФА.

Как писало РБК-Украина, в июне 2020 года прокуратура Швейцарии возбудила новое дело против экс-президента ФИФА Блаттера.

Также сообщалось, что в конце 2019 года ФИФА подала в суд на блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.