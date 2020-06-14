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Против экс-президента ФИФА Блаттера возбудили новое дело, - АР

Новости » Спорт     14.06.2020 - 06:59
Против экс-президента ФИФА Блаттера возбудили новое дело, - АР
Фото: Йозеф Блаттер (agenciabrasil.gov.br)

Блаттера обвиняют в нецелевом использовании миллиона долларов

Прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело против бывшего президента Международной футбольной федерации (ФИФА) Йозефа Блаттера. Обвиняемыми по делу также проходят экс генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и бывший финансовый директор организации Маркус Каттнер.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

84-летнего Блаттера обвиняют в нецелевом использовании миллиона долларов. Он также является обвиняемым в деле о кредите, выданном в 2010 году Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго (TTFA).

Согласно документам, которые есть у журналистов, кредит был беспроцентный и впоследствии долг был списан.

Напомним, Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Оба руководителя лишились своих должностей в результате коррупционного скандала в ФИФА.

ФИФА подала на них в суд и требует возместить 2 миллиона швейцарских франков (1,8 млн евро), перевод которых был одобрен Блаттером на счет Платини в феврале 2011 года.

Платини и Блаттера отстранили от футбольной деятельности на восемь лет, но впоследствии апелляционный комитет смягчил наказание до шести лет.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ФИФАЙозеф Блаттер
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