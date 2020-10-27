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Президент ФІФА заразився на коронавірус

Світ , Вівторок 27 жовтня 2020 17:55
Президент ФІФА заразився на коронавірус
Фото: Джанні Інфантіно (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно отримав позитивний результат на COVID-19. У нього легкі симптоми хвороби.

Про це йдеться в заяві ФІФА 27 жовтня, передає агентство Reuters.

Інфантіно повідомив про легкі симптоми, він знаходиться на самоізоляції. Він пробуде на карантині як мінімум 10 днів.

"Всі люди, які контактували з президентом ФІФА протягом останніх декількох днів, були проінформовані відповідним чином, і їм пропонується зробити необхідні кроки... ФІФА щиро бажає президентові Інфантіно якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше проти Інфантіно відкрили справу у Швейцарії. Його підозрюють у підбурюванні співробітників федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.

Також РБК-Україна писало, що у червні 2020 року прокуратура Швейцарії порушила нову справу проти екс-президента ФІФА Блаттера.

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