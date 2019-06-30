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Украина завоевала 51 награду на Европейских играх-2019

Новости » Спорт    30.06.2019 - 19:31
Украина завоевала 51 награду на Европейских играх-2019

В общем зачете "желто-синие" заняли третье место

Украинские спортсмены на вторых Европейских играх, которые завершились в Минске (Беларусь), завоевали 51 медаль - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального олимпийского комитета Украины.

В общем медальном зачете сборная Украины заняла третье место, уступив Беларуси и России.

В заключительный соревновательный день украинцы завоевали 14 медалей - 6 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. 

Точку в выступлениях команды поставил каратист Станислав Горуна, который в соревнованиях кумитэ в весовой категории 75 кг уверенно получил звание чемпиона.

 

 

 

На I Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украину представляли 243 спортсменов в 19 из 20 возможных видов спорта. Тогда наша сборная завоевала 46 наград.

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