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Президент Євроради прямує до Києва

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Брюссель, Четвер 19 січня 2023 09:08
Президент Євроради прямує до Києва Фото: президент Європейської ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Очільник Європейської ради Шарль Мішель сьогодні, 19 січня, прибуде до столиці України. Він планує провести у Києві низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мішеля в Twitter.

Президент Євроради опублікував у своїх соцмережах відео з потяга. Він зазначив, що уже прямує до Києва.

"Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламент", - заявив Мішель.

Він також нагадав європейцям, що Україна продовжує боротьбу не лише за свою незалежність, але й за свободу, безпеку та мир для всієї Європи.

"Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою", - додав глава Євроради.

Нагадаємо, напередодні Шарль Мішель під час виступу у Європарламенті закликав країни ЄС надати Україні танки і загалом збільшити військову допомогу.

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