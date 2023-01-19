Президент Євроради прямує до Києва

Очільник Європейської ради Шарль Мішель сьогодні, 19 січня, прибуде до столиці України. Він планує провести у Києві низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мішеля в Twitter.

Президент Євроради опублікував у своїх соцмережах відео з потяга. Він зазначив, що уже прямує до Києва.

"Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламент", - заявив Мішель.

Він також нагадав європейцям, що Україна продовжує боротьбу не лише за свою незалежність, але й за свободу, безпеку та мир для всієї Європи.

"Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою", - додав глава Євроради.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Нагадаємо, напередодні Шарль Мішель під час виступу у Європарламенті закликав країни ЄС надати Україні танки і загалом збільшити військову допомогу.

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