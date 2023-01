Президент Євроради прямує до Києва

Президент Євроради опублікував у своїх соцмережах відео з потяга. Він зазначив, що уже прямує до Києва.

"Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламент", - заявив Мішель.

Він також нагадав європейцям, що Україна продовжує боротьбу не лише за свою незалежність, але й за свободу, безпеку та мир для всієї Європи.

"Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою", - додав глава Євроради.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX