Глава Євроради обговорює "гарантії" для України, але поки що без екстреного саміту, - ЗМІ
Президент Європейської ради Антоніу Кошта не планує на разі скликати екстрений саміт ЄС для обговорення війни в Україні. Однак така зустріч можлива в майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як пише видання з посиланням на джерела, на сьогодні у Кошти немає планів щодо спеціального засідання Європейської ради по Україні, оскільки відсутні конкретні напрацювання.
"Організація надзвичайного саміту ЄС не виключається, але його метою має бути досягнення конкретних результатів", - зазначив неназваний чиновник.
Разом з тим високопосадовець додав, що президент Європейської ради розпочав консультації з лідерами ЄС щодо двох основних питань - підтримки України та гарантій безпеки.
Нагадаємо, як писала інформагенція Reuters, президент Франції Емануель Макрон в середу, 19 лютого планує провести другий саміт онлайн, щоб обговорити Україну і європейську безпеку. Подібна зустріч вже відбулася в понеділок, 17 лютого.
За інформацією журналістів, серед запрошених країн зокрема Норвегія, Канада, три країни Балтії (Литва, Естонія і Латвія), Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія.
"Екстрений" саміт у Парижі
Нагадаємо, 17 лютого у Парижі відбувся екстрений саміт, який скликав президент Франції. В ньому якому взяли участь лідери країн Європи, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Під час саміту учасники обговорили питання подальшої підтримки України, однак жодних рішень не ухвалювали.
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