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Глава Євроради обговорює "гарантії" для України, але поки що без екстреного саміту, - ЗМІ

Середа 19 лютого 2025 16:55
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Глава Євроради обговорює "гарантії" для України, але поки що без екстреного саміту, - ЗМІ Фото: президент Європейської ради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент Європейської ради Антоніу Кошта не планує на разі скликати екстрений саміт ЄС для обговорення війни в Україні. Однак така зустріч можлива в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання з посиланням на джерела, на сьогодні у Кошти немає планів щодо спеціального засідання Європейської ради по Україні, оскільки відсутні конкретні напрацювання.

"Організація надзвичайного саміту ЄС не виключається, але його метою має бути досягнення конкретних результатів", - зазначив неназваний чиновник.

Разом з тим високопосадовець додав, що президент Європейської ради розпочав консультації з лідерами ЄС щодо двох основних питань - підтримки України та гарантій безпеки.

Нагадаємо, як писала інформагенція Reuters, президент Франції Емануель Макрон в середу, 19 лютого планує провести другий саміт онлайн, щоб обговорити Україну і європейську безпеку. Подібна зустріч вже відбулася в понеділок, 17 лютого.

За інформацією журналістів, серед запрошених країн зокрема Норвегія, Канада, три країни Балтії (Литва, Естонія і Латвія), Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія.

"Екстрений" саміт у Парижі

Нагадаємо, 17 лютого у Парижі відбувся екстрений саміт, який скликав президент Франції. В ньому якому взяли участь лідери країн Європи, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Під час саміту учасники обговорили питання подальшої підтримки України, однак жодних рішень не ухвалювали.

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