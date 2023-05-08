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Президент Європейської комісії приїде в Київ 9 травня

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїде з візитом до Києва завтра, 9 травня. Вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку ЄК.

"У День Європи, 9 травня, президент фон дер Ляєн відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що згідно з указом президента Володимира Зеленського, починаючи із завтрашнього дня, в Україні щороку святкуватимуть День Європи 9 травня.

Як ми писали глава Єврокомісії повідомила, що в Лондоні провела зустріч з прем'єром України Денисом Шмигалем. За її словами, темами переговорів була відбудову Україну та подальшу підтримку ЄС.

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ЄврокомісіяКиївУрсула фон дер Ляйєн