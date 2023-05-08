ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли Рада перенесе День перемоги на 8 травня: відповідь Корнієнка

Новость на русском →
Київ, Понеділок 08 травня 2023 12:52
Коли Рада перенесе День перемоги на 8 травня: відповідь Корнієнка Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада в травні має ухвалити законопроєкт про відзначення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Відповідний законопроект вніс до ВРУ президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови парламенту Олександра Корнієнка в ефірі телемарафону.

"До кінця травня Верховна рада, я сподіваюся, ухвалить за основу і в цілому без особливих обговорень і поправок цю ініціативу президента. І ми законодавчо закріпимо цю нову модель: 8 травня - День пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня - День Європи", - розповів Корнієнко.

Зеленський пропонує Раді перенести День перемоги

Нагадаємо, сьогодні глава держави повідомив, що подав до Верховної ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

За словами голови ВРУ Руслана Стефанчука, внесений президентом України законопроект буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Також президент вніс указ, згідно з яким від завтра, 9 травня в Україні щороку святкуватимуть День Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Олександр Корнієнко 9 Мая День памяти и примерения Верховна рада день победы над нацизмом
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні