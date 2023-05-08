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Президент Европейской комиссии приедет в Киев 9 мая

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приедет с визитом в Киев завтра, 9 мая. Она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу ЕК.

"В День Европы, 9 мая, президент фон дер Ляен посетит Киев, где встретится с президентом Зеленским, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно указу президента Владимира Зеленского, начиная с завтрашнего дня, в Украине каждый год будут праздновать День Европы 9 мая.

Как мы писали, глава Еврокомиссии сообщила, что в Лондоне провела встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем. По ее словам, темами переговоров было восстановление Украины и дальнейшая поддержка ЕС.

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ЕврокомиссияКиевУрсула фон дер Ляйен