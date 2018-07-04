Президент Европарламента подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро

Решение подписали накануне 20-го саммита Украина-ЕС

Президент Европарламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий в Twitter.

"Решение ЕП и Совета относительно предоставления макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро было подписано сегодня президентом Таяни и главой Австрии накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!" - написал Точицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Также ранее Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине макрофинпомощи в 1 млрд евро.

Добавим, что 29 мая 2018 года Совет Европейского Союза одобрил предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом в 1 млрд евро. Это был утверждено на уровне консулов.