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Президент Європарламенту підписав рішення про надання Україні 1 млрд євро

НовиниФінанси    04.07.2018 - 21:16
Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)
Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)

Рішення підписали напередодні 20-го саміту Україна-ЄС

Президент Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при Європейському союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії Михайло Точицький у Twitter.

"Рішення ЄП і Ради щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом Таяні і головою Австрії напередодні 20-го саміту Україна-ЄС. Велике дякую за підтримку всім друзям України в ЄС!" - написав Точицький. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Додамо, що раніше Європейський парламент проголосував за надання Україні макрофінпомощі в 1 млрд євро.

Також додамо, що 29 травня 2018 року Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги об'ємом в 1 млрд євро. Це було затверджено на рівні консулів.

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Теги публікації: фінанси, Рада Європи, Європарламент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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