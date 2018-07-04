Президент Європарламенту підписав рішення про надання Україні 1 млрд євро

Рішення підписали напередодні 20-го саміту Україна-ЄС

Президент Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив посол України в Королівстві Бельгія, представник України при Європейському союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії Михайло Точицький у Twitter.

"Рішення ЄП і Ради щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом Таяні і головою Австрії напередодні 20-го саміту Україна-ЄС. Велике дякую за підтримку всім друзям України в ЄС!" - написав Точицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

Додамо, що раніше Європейський парламент проголосував за надання Україні макрофінпомощі в 1 млрд євро.

Також додамо, що 29 травня 2018 року Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги об'ємом в 1 млрд євро. Це було затверджено на рівні консулів.