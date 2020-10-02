Президент Еврокомиссии и премьер Британии встретятся для обсуждения Brexit

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Британии Борис Джонсон проведут видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Brexit. Она запланирована на 3 октября.

Об этом сообщил спикер президента Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Обновление календаря президента фон дер Ляен: завтра после обеда состоится видеоконференция с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, для подведения итогов переговоров и обсуждения следующих шагов", - написал он в своем Twitter.

Напомним, накануне Европейский союз официально уведомил Великобританию о нарушении ею соглашения о Brexit после того, как Палата общин британского парламента окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке.

Также ранее в Еврокомиссии заявили, что попытки Британии дать соглашению новую интерпретацию подрывают доверие между сторонами.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Джонсон обвинил Евросоюз в угрозе продовольственной блокадой.