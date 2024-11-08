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Президент Єврокомісії поговорила з Трампом про Україну

П'ятниця 08 листопада 2024 20:20
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Президент Єврокомісії поговорила з Трампом про Україну Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 7 листопада провела телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Говорили, зокрема, й про Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Урсула фон дер Ляєн розповіла під час неформального саміту Європейського Союзу в Будапешті.

"Я мала можливість вчора привітати Дональда Трампа телефоном. Ми обговорили серед іншого тему України та енергетичні й безпекові питання. Це була коротка дискусія щодо цих питань, і, звичайно, я чекаю на те, аби розвивати ці теми разом", - розповіла фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Євросоюзу важливо побудувати хороші відносини з новою адміністрацією президента США з самого початку.

Вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.

Переміг на виборах Трамп, він отримав понад 270 голосів виборців.

Вранці 6 листопада Трампа з "вражаючою перемогою" привітав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що цінує прихильність республіканців до підходу "мир через силу" і вважає, що саме цей принцип може наблизити мир в Україні.

Про те, що означає перемога Трампа для України та чи зможе він зупинити війну, - у матеріалі РБК-Україна.

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