Президент Єврокомісії поговорила з Трампом про Україну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 7 листопада провела телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Говорили, зокрема, й про Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Урсула фон дер Ляєн розповіла під час неформального саміту Європейського Союзу в Будапешті.

"Я мала можливість вчора привітати Дональда Трампа телефоном. Ми обговорили серед іншого тему України та енергетичні й безпекові питання. Це була коротка дискусія щодо цих питань, і, звичайно, я чекаю на те, аби розвивати ці теми разом", - розповіла фон дер Ляєн. Вона зазначила, що Євросоюзу важливо побудувати хороші відносини з новою адміністрацією президента США з самого початку.