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Президент Еврокомиссии поговорила с Трампом об Украине

Пятница 08 ноября 2024 20:20
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Президент Еврокомиссии поговорила с Трампом об Украине Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 7 ноября провела телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Говорили, в частности, и об Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Урсула фон дер Ляен рассказала во время неформального саммита Европейского Союза в Будапеште.

"Я имела возможность вчера поздравить Дональда Трампа по телефону. Мы обсудили среди прочего тему Украины и энергетические и вопросы безопасности. Это была краткая дискуссия по этим вопросам, и, конечно, я жду, чтобы развивать эти темы вместе", - рассказала фон дер Ляен.

Она отметила, что Евросоюзу важно выстроить хорошие отношения с новой администрацией президента США с самого начала.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. На должность главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

Победил на выборах Трамп, он получил более 270 голосов выборщиков.

Утром 6 ноября Трампа с "впечатляющей победой" поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ценит расположение республиканцев к подходу "мир через силу" и считает, что именно этот принцип может приблизить мир в Украине.

О том, что означает победа Трампа для Украины и сможет ли он остановить войну, - в материале РБК-Украина.

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