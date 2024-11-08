Президент Еврокомиссии поговорила с Трампом об Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 7 ноября провела телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Говорили, в частности, и об Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Урсула фон дер Ляен рассказала во время неформального саммита Европейского Союза в Будапеште.

"Я имела возможность вчера поздравить Дональда Трампа по телефону. Мы обсудили среди прочего тему Украины и энергетические и вопросы безопасности. Это была краткая дискуссия по этим вопросам, и, конечно, я жду, чтобы развивать эти темы вместе", - рассказала фон дер Ляен. Она отметила, что Евросоюзу важно выстроить хорошие отношения с новой администрацией президента США с самого начала.