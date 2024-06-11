Президент Єврокомісії: ЄС повинен розпочати перемовини з Україною про вступ в червні

"Україна виконала всі кроки, які ми прописали, які ми сформулювали. І тому ми віримо, що Європейський союз повинен розпочати перемовини про вступ уже до кінця цього місяця.", - заявила президент Єврокомісії.

В кінці вона додала, що ЄС є домівкою, як для Харкова, так й для України загалом.

Шлях України до членства в ЄС

Київ подав заявку на членство в ЄС ще наприкінці лютого 2022 року, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Вже у червні того ж року Єврокомісія представила висновки щодо заявки, а країни-члени блоку надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

7 червня 2024 року Єврокомісія закликала ЄС розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.