Президент Естонії зажадав від прем'єра пояснень через бізнес її чоловіка в Росії

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

"Коментуючи скандал, що вибухнув навколо чоловіка прем'єр-міністра, Каріс сказав, що судити про серйозність звинувачень поки що не може, однак вважає, що Каллас має пояснити це все", - йдеться у матеріалі.

Відповідаючи на запитання журналістів, президент Каріс сказав, що йому сумно говорити на цю тему в День незалежності України.

Він додав, що суспільство чекає роз'яснень від прем'єр-міністра, і, коли вона пояснить, то повинна подумати і обговорити зі своїми радниками, що робити далі.

Це приклад того, як санкції можуть не працювати

Журналіст запитав президента, чи згоден він із точкою зору, що скандал завдав шкоди міжнародному авторитету Естонії. Каріс відповів, що такі елементи в скандалі присутні.

За словами Каріса, це показує дедалі більше випадків, коли встановлені ЄС санкції не діють, зокрема і в Естонії.

"Якщо ми домовилися про санкції, то повинні переконатися в тому, що вони дійсно працюють, інакше ми виставляємо себе на посміховисько", - сказав президент.

Що цьому передувало

Раніше ЗМІ дізналися, що Каллас надала фірмі Novaria Consult, що належить її чоловікові, позику в розмірі понад 350 тисяч євро. Цій компанії, зі свого боку, належить 24,8% підприємства Stark Logistics.

Пізніше стало відомо, що транспортна компанія Stark Logistics продовжувала співпрацювати з Росією і після 24 лютого 2022 року, тоді як прем'єр-міністр Каллас послідовно виступає за посилення санкцій проти Росії.

23 серпня Каллас сказала, що немає нічого аморального в тому, що компанія Stark Logistics продовжує перевезення вантажів до Росії.

Естонія виступає за посилення санкцій проти РФ

Росіяни продовжують подорожувати до ЄС, оминаючи санкції. В Естонію, яка закрила кордони для російських туристів, з початку року в'їхали 200 тисяч росіян. Саме тому в Естонії вирішують, як посилити обмеження на в'їзд росіян.

Ще у травні прем'єр Естонії закликала повністю заборонити транзит товарів ЄС через Росію.

У квітні Естонія заблокувала ще 53 сайти, які дозволяли дивитися російські телеканали в обхід запроваджених санкцій ЄС.