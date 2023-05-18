Прем'єр Естонії закликала повністю заборонити транзит товарів ЄС через Росію

Європейському союзу потрібно повністю заборонити транзит своїх товарів через територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, яку приводить Bloomberg .

"Експорт з Естонії до Казахстану, Киргизстану, Грузії, Вірменії та Узбекистану різко зріс з минулого року", - йдеться у заяві.

Каллас сумнівається, що більшість товарів досягла цих пунктів призначення після транзиту через Росію.

З минулого року експорт напівпровідників з Естонії до Казахстану, Грузії та Киргизстану зріс на 189%, 222% та 21 576% відповідно. Вона вважає, що Європейському союзу необхідно вжити заходів щодо цього питання.

"Найпростіше було б заборонити транзит у всіх країнах, що межують з Росією. Окрема санкція Естонії не вирішить проблему, тому що експорт просто переміститься в іншу прикордонну країну", - сказала прем'єр Естонії.