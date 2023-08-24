Президент Эстонии потребовал от премьера объяснений из-за бизнеса ее мужа в России

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees .

"Комментируя скандал, разразившийся вокруг мужа премьер-министра, Карис сказал, что судить о серьезности обвинений пока не может, однако считает, что Каллас должен объяснить это все", - говорится в материале.

Отвечая на вопрос журналистов, президент Карис сказал, что ему грустно говорить на эту тему в День независимости Украины.

Он добавил, что общество ждет разъяснений от премьер-министра, и, когда она объяснит, то должна подумать и обсудить со своими советниками, что делать дальше.

Это пример того, как санкции могут не работать.

Журналист спросил президента, согласен ли он с точкой зрения, что скандал нанес ущерб международному авторитету Эстонии. Карис ответил, что такие элементы в скандале присутствуют.

По словам Кариса, это показывает все больше случаев, когда установленные ЕС санкции не действуют, в том числе и в Эстонии.

"Если мы договорились о санкциях, то должны убедиться в том, что они действительно работают, иначе мы выставляем себя на посмешище", - сказал президент.

Что этому предшествовало

Ранее СМИ узнали, что Каллас предоставила фирме Novaria Consult, принадлежащей ее мужу, заем в размере более 350 тысяч евро. Этой компании, со своей стороны, принадлежит 24,8% предприятия Stark Logistics.

Позже стало известно, что транспортная компания Stark Logistics продолжала сотрудничать с Россией и после 24 февраля 2022 года, тогда как премьер-министр Каллас последовательно выступает за ужесточение санкций против России.

23 августа Каллас сказала, что нет ничего аморального в том, что компания Stark Logistics продолжает перевозки грузов в Россию.

Эстония выступает за ужесточение санкций против РФ

Россияне продолжают путешествовать в ЕС, минуя санкции. В Эстонию, закрывшую границы для российских туристов, с начала года въехали 200 тысяч россиян. Именно поэтому в Эстонии решают, как усилить ограничения на въезд россиян.

Еще в мае премьер Эстонии призвала полностью запретить транзит товаров ЕС через Россию.

В апреле Эстония заблокировала еще 53 сайта, позволявших смотреть российские телеканалы в обход введенных санкций ЕС.