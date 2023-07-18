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В Естонії вирішують, як посилити обмеження на в'їзд росіян: деталі

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Вівторок 18 липня 2023 16:38
В Естонії вирішують, як посилити обмеження на в'їзд росіян: деталі Фото: Естонський кордон у Нарві (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Росіяни продовжують подорожувати до ЄС, оминаючи санкції. В Естонію, яка закрила кордони для російських туристів, з початку року в'їхали 200 тисяч росіян.

В естонському уряді обговорюють нові способи обмежити в'їзд росіянам, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на err.ee.

Зазначається, що у МЗС Естонії відповідні способи перебувають у постійній розробці. Про це повідомив представник естонського зовнішньополітичного відомства Андрес Сіплане. При цьому запровадити нові механізми влітку уряду навряд чи вдасться.

За перші півроку до Естонії в'їхали близько 200 тисяч росіян, виїхали до Росії – 205 тисяч громадян РФ. Країна закрила кордони для російських туристів, але вони можуть в'їжджати до Естонії з будь-якої країни Шенгену.

Ті туристи, які побували в Естонії, здебільшого мали посвідку на проживання або відвідували родичів.

"Логіка східного кордону дуже проста і зрозуміла: її робота обмежена санкціями. Але якщо у когось із громадян Росії тут проживають родичі, то, звичайно, і на естонських пляжах вони можуть опинитися", – пояснив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Кількість відвідувань європейських країн росіянами суттєво знизилася. Раніше телеканал France 24 повідомляв, що Париж цього року відвідали на 95% менше росіян. Інші 5% – це забезпечені туристи, яким вдається подорожувати в обхід санкцій.

Безпосередньо потрапити до країн ЄС неможливо, але європейські столиці мають авіасполучення з Туреччиною та Грузією, куди росіяни можуть дістатися безперешкодно. Днями російська авіакомпанія "Азімут" почала літати з Тбілісі до Парижа та Риму.

Нагадаємо, що ми писали, що безвізова країна знову депортує російських туристів.

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