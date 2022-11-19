Президент Естонії закликав світ не боятися поразки Росії

За словами президента, відправною точкою стратегії не може бути страх перед поразкою Росії. Водночас НАТО повинно якомога швидше реалізувати оборонну позицію, яка передбачає завчасне розміщення озброєння та техніки, а Європа тим часом не повинна залишатись у сірій зоні, оскільки альянс, є єдиною реальною гарантією безпеки.

Каріс відзначив, що усі надії щодо Росії не справдились ні наприкінці 80-х, ні на початку 90-х. Країна лише виростила імперіалістичні амбіції, які жодним чином не зробили світ безпечнішим.

"Президент Путін (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) неодноразово звинувачував Захід, зокрема, у розв'язанні війни в Україні та діє, вважаючи, що ми теж є частиною цієї війни. Це доводить, що стратегічні цілі Росії жодним чином не змінилися. Путін, як і раніше, хоче зруйнувати нинішній устрій євроатлантичної безпеки і відновити свій вплив у країнах Балтії та Польщі", - підкреслив президент.

Як приклад Каріс нагадав про внесок Америки та Канади в загальну безпеку в євроатлантичному просторі та висловив упевненість у тому, що Європі слід більше, ніж раніше, інвестувати в оборону і покращувати військовий потенціал.

За словами президента, пріоритетом Естонії наразі є створення дивізійної структури воєнного часу, яка складалася б із національних і союзних підрозділів.

"Однак ми вже маємо дивитися далі й планувати більш детально, які підрозділи НАТО битимуться разом із нами. Тільки таким чином ми доб'ємося достатньої готовності. Тільки так ми зможемо переконати Кремль у тому, що будь-яка військова атака в напрямку НАТО приречена на провал", - сказав глава держави.

Водночас Каріс зауважив, що до прагнення України вступити до НАТО необхідно ставитись з щирістю та серйозністю. Альянс не може відповідати мовчанням або ж відмовою, однак членство України не відбудеться в короткостроковій перспективі та в умовах війни.

"Естонія твердо переконана, що Україна цілком здатна скористатися допомогою західних союзників і домогтися успіху у війні. Тепер ми повинні забезпечити, щоб Україна змогла зберегти цей успіх. Недоречно припускати, що цієї зими Україна не зможе просунутися далі. Ми знаємо з історії, що Фінляндія воювала і перемогла в Зимовій війні. Тому потрібно продовжувати надавати військову допомогу Україні й підвищувати ціну війни для Росії", - сказав президент.