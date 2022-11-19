Президент Эстонии призвал мир не бояться поражения России

По словам президента, отправной точкой стратегии не может быть страх перед поражением России. В то же время НАТО должно как можно скорее реализовать оборонительную позицию, которая предусматривает заблаговременное размещение вооружения и техники, а Европа тем временем не должна оставаться в серой зоне, поскольку альянс, является единственной реальной гарантией безопасности.

Карис отметил, что все надежды относительно России не оправдались ни в конце 80-х, ни в начале 90-х. Страна лишь вырастила империалистические амбиции, которые никоим образом не сделали мир безопаснее.

"Президент Путин (Владимир Путин, президент России, - ред.) неоднократно обвинял Запад, в частности, в развязывании войны в Украине и действует, считая, что мы тоже являемся частью этой войны. Это доказывает, что стратегические цели России никоим образом не изменились. Путин по-прежнему хочет разрушить нынешний уклад евроатлантической безопасности и восстановить свое влияние в странах Балтии и Польши", - подчеркнул президент.

В качестве примера Карис напомнил о вкладе Америки и Канады в общую безопасность в евроатлантическом пространстве и выразил уверенность в том, что Европе следует больше, чем раньше, инвестировать в оборону и улучшать военный потенциал.

По словам президента, приоритетом Эстонии сейчас является создание дивизионной структуры военного времени, которая состояла бы из национальных и союзных подразделений.

"Однако мы уже должны смотреть дальше и планировать более детально, какие подразделения НАТО будут сражаться вместе с нами. Только таким образом мы добьемся достаточной готовности. Только так мы сможем убедить Кремль в том, что любая военная атака в направлении НАТО обречена на провал", - сказал глава государства.

В то же время Карис отметил, что к стремлению Украины вступить в НАТО необходимо относиться с искренностью и серьезностью. Альянс не может отвечать молчанием или отказом, однако членство Украины не состоится в краткосрочной перспективе и в условиях войны.

"Эстония твердо убеждена, что Украина вполне способна воспользоваться помощью западных союзников и добиться успеха в войне. Теперь мы должны обеспечить, чтобы Украина смогла сохранить этот успех. Неуместно предполагать, что этой зимой Украина не сможет продвинуться дальше. Мы знаем из истории, что Финляндия воевала и победила в Зимней войне. Поэтому нужно продолжать оказывать военную помощь Украине и повышать цену войны для России", - сказал президент.