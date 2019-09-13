Президент Эстонии призвала не забывать, что Крым еще оккупирован

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала не забывать об оккупированном Россией Крыме. Об этом она заявила на форуме YES, передает корреспондент РБК-Украина.

Кальюлайд приветствовала освобождение удерживаемых украинцев, но призвала не забывать о других территориях Украины, которые временно находятся под контролем РФ.

"Мы должны не забывать, что это (освобождение украинцев. - ред.) только первый шаг - впереди марафон в 42 км. Это было непросто. И где-то политическая элита поймет, что мы уже ближе. Но давайте не будем забывать, что Крым еще оккупированный. Этот вопрос необходимо решать и на это нужно стратегическое терпение", - заявила она.

Также она подчеркнула, что "балтийские страны были оккупированы 50 лет".

Напомним, на форуме YES президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма.

"Самая сложная ситуация, я думаю, будет с возвращением Крыма. Мы думаем, у нас есть несколько идей, но я не могу об этом говорить. Это рано. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский на форуме YES рассказал о взаимоотношениях Украины и США. Как заявил глава государства, отношения с США пока что хорошие, в частности, из-за возросшей финансовой поддержки.

Также Зеленский анонсировал разведение сил сторон в ООС в районе Петровского и Золотого. По словам президента, разведение сил намечено на ближайшие недели.