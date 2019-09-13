Президент Естонії закликала не забувати, що Крим ще окупований

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала не забувати про окупований Росією Крим. Про це вона заявила на форумі YES, передає кореспондент РБК-Україна.

Кальюлайд вітала звільнення утримуваних українців, але закликала не забувати про інші території України, які тимчасово перебувають під контролем РФ.

"Ми повинні не забувати, що це (звільнення українців. - ред.) тільки перший крок - попереду марафон в 42 км. Це було непросто. І десь політична еліта зрозуміє, що ми вже ближче. Але давайте не будемо забувати, що Крим ще окупований. Це питання необхідно вирішувати і на це потрібно стратегічне терпіння", - заявила вона.

Також вона підкреслила, що "балтійські країни були окуповані 50 років".

Нагадаємо, на форумі YES президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільша складна ситуація з поверненням Криму.

"Найскладніша ситуація, я думаю, буде з поверненням Криму. Ми думаємо, у нас є кілька ідей, але я не можу про це говорити. Це рано. Я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський на форумі YES розповів про взаємини України та США. Як заявив глава держави, відносини з США поки що хороші, зокрема, через збільшену фінансову підтримку.

Також Зеленський анонсував розведення сил сторін у ООС в районі Петровського і Золотого. За словами президента, розведення сил намічено на найближчі тижні.