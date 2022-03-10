ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президент Эстонии о членстве Украины: мы должны показать, что в конце туннеля находится ЕС

Новина українською →
Таллинн, Четверг 10 марта 2022 13:48
Президент Эстонии о членстве Украины: мы должны показать, что в конце туннеля находится ЕС Фото: президент Эстонии Алар Карис (facebook.com/PresidentAlarKaris)
Автор: Валерия Полищук

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что заседание Еврокомиссии в Версале является идеальным местом для исторических решений. В связи с этим он призвал Европейский союз одобрить членство Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кариса в Twitter.

"Лидеры ЕС соберутся на заседание Еврокомиссии в Версале - идеальное место для принятия исторических решений. Мы должны показать Украине, что в конце тоннеля находится Европейский союз", - написал он.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз.

Вместе с тем лидеры восьми стран Евросоюза поддержали немедленное предоставление Украине перспективы вступления.

1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Членство в ЕС Украина Эстония
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины