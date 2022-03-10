Президент Эстонии о членстве Украины: мы должны показать, что в конце туннеля находится ЕС

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что заседание Еврокомиссии в Версале является идеальным местом для исторических решений. В связи с этим он призвал Европейский союз одобрить членство Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кариса в Twitter.