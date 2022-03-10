Президент Эстонии о членстве Украины: мы должны показать, что в конце туннеля находится ЕС
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что заседание Еврокомиссии в Версале является идеальным местом для исторических решений. В связи с этим он призвал Европейский союз одобрить членство Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кариса в Twitter.
"Лидеры ЕС соберутся на заседание Еврокомиссии в Версале - идеальное место для принятия исторических решений. Мы должны показать Украине, что в конце тоннеля находится Европейский союз", - написал он.
Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз.
Вместе с тем лидеры восьми стран Евросоюза поддержали немедленное предоставление Украине перспективы вступления.
1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
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