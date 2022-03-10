Президент Естонії про членство України: ми повинні показати, що в кінці тунелю знаходиться ЄС

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що засідання Єврокомісії у Версалі є ідеальним місцем для історичних рішень. У зв'язку з цим він закликав Європейський союз схвалити членство України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Каріса в Twitter.