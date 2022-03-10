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Президент Естонії про членство України: ми повинні показати, що в кінці тунелю знаходиться ЄС

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Таллінн, Четвер 10 березня 2022 13:48
Президент Естонії про членство України: ми повинні показати, що в кінці тунелю знаходиться ЄС Фото: президент Естонії Алар Каріс (facebook.com/PresidentAlarKaris)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що засідання Єврокомісії у Версалі є ідеальним місцем для історичних рішень. У зв'язку з цим він закликав Європейський союз схвалити членство України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Каріса в Twitter.

"Лідери ЄС зберуться на засідання Єврокомісії у Версалі - ідеальне місце для прийняття історичних рішень. Ми повинні показати Україні, що в кінці тунелю знаходиться Європейський союз", - написав він.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.

При цьому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Україна повинна вступити до Євросоюзу.

Разом з тим лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

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