ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина - одна из нас, мы хотим, чтобы они были в ЕС, - президент Еврокомиссии

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 02:52
Украина - одна из нас, мы хотим, чтобы они были в ЕС, - президент Еврокомиссии Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен счиает, что Украина должна вступить в Евросоюз. Об этом она заявила в интервью Euronews.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Она отметила, что считает Украину частью Евросоюза.

"Украина - одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на то, что она поддержала членство Украины в ЕС, она не дала никаких указаний на то, что это будет быстрое вступление.

"У нас есть процесс с Украиной, например, интеграция украинского рынка в единый рынок. Например, у нас очень тесное сотрудничество по энергосистеме", - сказала она.

Напомним, что Евросоюз и другие страны вводят жесткие санкции против России. Страну отключат не только от SWIFT, но и заморозят активы Центрального банка.

Также сообщалось, что Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Решение принято президентом Еврокомиссии за войну РФ в Украине.

Также мы писали, что ЕС профинансирует закупку оружия для Украины. Такое решение принято впервые в истории Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина