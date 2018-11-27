Президент ЕП надеется на освобождение захваченных РФ украинских моряков

Фото: Антонио Таяни (European Parliament)

По словам Таяни, Европейский парламент прилагает много усилий для достижения мира в Украине

Президент Европейского парламента Антонио Таяни надеется на освобождение украинских моряков, которые были захвачены Россией в результате атаки РФ на кораби украинских ВМС в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады Украины.

Так, спикер ВР Андрей Парубий, находясь с визитом в Брюсселе, провел с Таяни встречу.

"В начале встречи Антонио Таяни выразил надежду, что украинские моряки будут освобождены из российского плена. По его словам, Европейский парламент прилагает много усилий для достижения мира в Украине", - сказано в сообщении.

В свою очередь Парубий поблагодарил Таяни за помощь, которую оказывает ЕП в борьбе за освобождение украинских политзаключенных, находящихся в плену России.

Напомним, в ЕС готовят совместное заявление по атаке Российской Федерации на украинские корабли. По словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, 28 стран ЕС работают над совместным заявлением по Азовскому морю и Керченскому проливу. Он подчеркивал, что 6-7 стран Евросоюза рассматривают дальнейшие санкции в отношении России.

Как писало РБК-Украина ранее, в связи с атакой России в Азовском море Верховная рада 26 ноября поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины.

Так, 25 ноября по корабельной группе ВМС Украины в Азовском море открыли огонь пограничные катера ФСБ России. Командование ВМС сообщило, что россияне стреляли на поражение. В результате атаки три корабля украинских ВМС были захвачены российским спецназом, а шесть украинских военнослужащих получили ранения.

Добавим, сегодня Парубий передал Таяни обращение Рады к международным организациям по поводу атаки России на Военно-морские силы Украины в Азовском море.