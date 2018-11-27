Президент ЄП сподівається на звільнення захоплених РФ українських моряків

Фото: Антоніо Таяні (European Parliament)

За словами Таяні, Європейський парламент докладає багато зусиль для досягнення миру в Україні

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні сподівається на звільнення українських моряків, які були захоплені Росією у результаті атаки РФ на кораблі українських ВМС в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради України.

Так, спікер ВР Андрій Парубій, перебуваючи з візитом у Брюсселі, провів з Таяні зустріч.

"На початку зустрічі Антоніо Таяні висловив сподівання, що українські моряки будуть звільнені з російського полону. За його словами, Європейський парламент докладає багато зусиль для досягнення миру в Україні", - сказано у повідомленні.

У свою чергу Парубій подякував Таяні за допомогу, яку надає ЄП у боротьбі за звільнення українських політв'язнів, які перебувають у полоні Росії.

Нагадаємо, в ЄС готують спільну заяву щодо атаки Російської Федерації на українські кораблі. За словами журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, 28 країн ЄС працюють над спільною заявою по Азовському морю і Керченській протоці. Він підкреслював, що 6-7 країн Євросоюзу розглядають подальші санкції щодо Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, у зв'язку з атакою Росії в Азовському морі Верховна рада 26 листопада підтримала указ президента про введення воєнного стану в 10 областях України.

Так, 25 листопада по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. Командування ВМС повідомило, що росіяни стріляли на ураження. У результаті атаки три корабля українських ВМС були захоплені російським спецназом, а шість українських військовослужбовців отримали поранення.

Додамо, сьогодні Парубій передав Таяні звернення Ради до міжнародних організацій з приводу атаки Росії на Військово-морські сили України в Азовському морі.