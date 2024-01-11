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Президент Еквадору заявив, що країна перебуває у стані війни з наркогрупуваннями

Фото: Президент Еквадору Даніель Нобоа (facebook Daniel Noboa)
Автор: Максим Шушко

Президент Еквадору Даніель Нобоа заявив, що його країна перебуває у стані війни з наркоугрупованнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лідер країни назвав 22 злочинні банди, які спричинили бунти в Еквадорі терористичними організаціями та зробив їх офіційними військовими цілями. 

"Нобоа

Ситуація в Еквадорі

Президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан. Причиною цього була втеча з в'язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса. Лідер банди Los Choneros відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional за торгівлю наркотиками та вбивство.

Втеча сталася того ж дня, коли ватажка банди мали перевести до в'язниці суворого режиму в місті Гуаякіль. Після цього країну сколихнули озброєні напади, зокрема, відбулось захоплення місцевого телеканалу TC Television.

Детальніше про те, що відомо про ситуацію в Еквадорі - у матеріалі - в матеріалі РБК-Україна.

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