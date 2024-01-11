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Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с наркогруппировками

Фото: Президент Эквадора Даниэль Нобоа (facebook Daniel Noboa)
Автор: Максим Шушко

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна находится в состоянии войны с наркогруппировками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лидер страны назвал 22 преступных банда, которые повлекли за собой бунты в Эквадоре террористическими организациями и сделал их официальными военными целями.

" Нобоа

Ситуация в Эквадоре

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение. Причиной этого был побег из тюрьмы одного из известнейших вожаков наркобанд страны Адольфо Масиаса. Лидер банды Los Choneros отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional за торговлю наркотиками и убийство.

Бегство произошло в тот же день, когда предводителя банды должны были перевести в тюрьму строгого режима в городе Гуаякиль. После этого страну потрясли вооруженные нападения, в частности, произошел захват местного телеканала TC Television.

Подробнее о том, что известно о ситуации в Эквадоре – в материале – в материале РБК-Украина.

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Эквадор