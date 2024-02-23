Президент Еквадору підтвердив відмову передавати військову техніку Україні

"На наш подив, Сполучені Штати публічно повідомили, що ця зброя використовуватиметься у збройному конфлікті в Україні, а ми не хочемо бути частиною цього", - сказав він.

Раніше в Еквадорі назвали застарілу радянську техніку "брухтом", тому і виникла ідея передати її США. Проте після тиску Росії в Еквадорі заперечили, що техніку можна вважати "брухтом", і повідомили, що Москва пропонувала варіанти залишити техніку в Еквадорі.

Президент Еквадору підкреслив, що Росія є третім за значенням торговим партнером для його країни. Нобоа додав, що вони не бажають порушувати міжнародні угоди.

"У цьому конкретному випадку вони мали б рацію, тому що ми стали б учасником схеми з передачі озброєнь. Цього ми робити не будемо", - заявив він.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що Еквадор хоче передати США застарілу радянську техніку, її потім могли направити в Україну. Йдеться про ЗРК "Оса-АКМ".

У США підтверджували, що Вашингтон та Еквадор розглядали можливість передачі військової техніки Україні.

Проте Росія влаштувала справжню істерику та розв'язала торгову війну з Еквадором. ЗМІ встигли назвати її "бананова війна". Після цього Еквадор відмовився постачати військову техніку, яку могли надати Україні.