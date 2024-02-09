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У США заявили, що Еквадор ще аналізує передачу військової техніки Україні

П'ятниця 09 лютого 2024 09:43
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У США заявили, що Еквадор ще аналізує передачу військової техніки Україні Фото: (flickr.com/usembassy_montevideo)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Еквадору все ще розглядає можливість передачі військової техніки Україні.

Про це заявив заступник помічника секретаря Бюро США у справах Західної півкулі Кевін Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teleamazonas.

"Це домовленість про передачу обладнання українському уряду, який бореться з російським вторгненням. Це рішення уряду Еквадору, і воно все ще перебуває на розгляді", - заявив він.

Салліван підтвердив, що угода про обмін військовою технікою не виконується, оскільки уряд Даніеля Нобоа аналізує її.

Однак він висловив задоволення тим, що Еквадор підтримує Україну у війні з Росією.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що РФ нещодавно розв'язала "торгову війну" з Еквадором через військову допомогу для України. Так, у Міністерстві закордонних справ країни-агресора заявили, що рішення Кіто нібито було ухвалено під тиском зовнішніх сил.

Після цього західні ЗМІ повідомляли, що Військово-Повітряні сили Еквадору готуються до передачі США шести зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ" типу MAPO 9M33, які пізніше будуть відправлені до України.

Офіційно влада Еквадору не повідомила, що планує передати США. Однак, згідно з публічною інформацією, армія Еквадору має у своєму ладі радянську техніку:

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град" - 18 штук;
  • Зенітний ракетний комплекс "Оса" - 10 штук;
  • Зенітна кулеметна установка ЗПУ-1 та ЗПУ-2 - 128 штук;
  • Зенітна установка ЗУ-23 - 34 штуки;
  • Вертоліт Мі-8 - 3 штуки;
  • Гелікоптер Мі-171Е - 2 штуки;
  • Переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-2" та "Голка".

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