У Лаврова влаштували істерику через плани Еквадору допомогти Україні з військовою технікою

Еквадор планує передати США військову техніку, яку потім Вашингтон відправить Україні. Однак у Росії істерично "засудили" це рішення.

Про це заявила директор департаменту інформації та преси МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Допомога Україні

Минулого місяця уряд Еквадору заявив, що прийме пропозицію Вашингтона про обмін старої військової техніки на сучасне американське обладнання вартістю 200 мільйонів доларів.

Сполучені Штати заявили, що зброю, яку вони отримають з Еквадору, буде відправлено в Україну, щоб допомогти зміцнити їхні сили на полі бою проти Росії.

Істерика в Росії

Захарова повідомила, що рішення Еквадору було прийнято нібито під тиском зовнішніх сил.

"Таке нерозважливе рішення було ухвалено еквадорською стороною під серйозним тиском з боку зовнішніх зацікавлених сторін", - сказала вона.

Вона додала, що партнери РФ добре обізнані про положення контрактів, які нібито передбачають зобов'язання використовувати устаткування, що поставляється, із заявленою метою і не передавати його третій особі без отримання відповідної згоди російської сторони.

Влада Еквадору заявила, що РФ не рекомендувала заміну обладнання, але вони вважали, що в будь-якому разі мають на це право.

Що може отримати Україна

Офіційно влада Еквадору не повідомила, що планує передати США. Однак, згідно з публічною інформацією, армія Еквадору має у своєму строю радянську техніку:

Реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град" - 18 штук;

Зенітний ракетний комплекс "Оса" - 10 штук;

Зенітна кулеметна установка ЗПУ-1 і ЗПУ-2 - 128 штук;

Зенітна установка ЗУ-23 - 34 штуки;

Вертоліт Мі-8 - 3 штуки;

Вертоліт Мі-171Е - 2 штуки;

Переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-2" та "Ігла".

Затримки з фінансуванням допомоги Україні

Президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не було прийнято.

У Конгресі США точаться суперечки щодо подальшого фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство.

На початку січня у Білому домі заявили, що допомога Україні призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечення допомоги Україні.

При цьому The Guardian повідомляє, що Конгрес США за крок від укладення угоди щодо відновлення допомоги для України.