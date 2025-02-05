"Недаремно боролися": Тимошенко відреагувала на заклик Зеленського зробити ціни на ліки доступнішими

Президент України Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами. На звернення відреагувала лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка раніше ініціювала в парламенті відповідну ТСК.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента та Тимошенко в Facebook .

"Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо", - заявив президент.

За його словами, він провів нараду з відповідальними посадовцями, проте досі не отримав конкретних пропозицій.

"Я втомився чекати відповідних рішень. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення", - зазначив президент.

На звернення президента відреагувала лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка раніше ініціювала в парламенті створення тимчасової слідчої комісії, яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників в торгівлі ліками.

"Президент влаштував прочуханку урядовцям та наказав вжити заходів для здешевлення ліків! Що сказати - нарешті. Недаремно боролися", - заявила Тимошенко.

За словами Тимошенко, два посередники штучно створили в Україні монополію торгівлі ліками. Вони контролюють 89% ринку, який складає 175 млрд грн на рік. Через це деякі ліки коштують у кілька разів дорожче за аналоги в країнах ЄС.