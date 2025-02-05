"Недаром боролись": Тимошенко отреагировала на призыв Зеленского сделать цены на лекарства более доступными

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями. На обращение отреагировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая ранее инициировала в парламенте соответствующую ВСК.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента и Тимошенко в Facebook .

"То, что делают с ценами некоторые аптечные сети, абсолютно недопустимо", - заявил президент.

По его словам, он провел совещание с ответственными должностными лицами, однако до сих пор не получил конкретных предложений.

"Я устал ждать соответствующих решений. Времени немного. Все, что надо сделать, вполне понятно. Если решений для доступности лекарств не будет, будут кадровые решения", - отметил президент.

На обращение президента отреагировала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая ранее инициировала в парламенте создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами.

"Президент устроил порку чиновникам и приказал принять меры для удешевления лекарств! Что сказать - наконец-то. Недаром боролись", - заявила Тимошенко.

По словам Тимошенко, два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Они контролируют 89% рынка, который составляет 175 млрд грн в год. Из-за этого некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.