Президент "Динамо" подвел итоги футбольного года

Фото: Игорь Суркис (fcdynamo.kiev.ua)

Грядущие праздники имеют особое значение, поскольку символизируют собой завершение старого года и наполняют надеждой на лучшее в году новом.

Об этом заявил президент ФК "Динамо" Игорь Суркис, передает сайт клуба.

"2020-й год выдался нелегким. Весь мир столкнулся с новым испытанием, пандемией, которая изменила привычный уклад жизни каждого. Это испытание заставило нас по-новому посмотреть на окружающий мир, переосмыслить многие ценности. В это время каждый, как никогда, почувствовал, насколько важной является поддержка близких людей", - добавил президент "Динамо".

Футбол также подпал под влияние глобальной пандемии, уверен Суркис. Но, к счастью, этот вид спорта преодолел препятствия и сохранил свою огромную армию поклонников во всем мире.

"Надеемся, что очень скоро ситуация позволит вернуться на трибуны болельщикам, которые является сердцем и душой этой игры и без которых она потеряла свою особенность", - выразил надежду Игорь Суркис.

Непростым выдался уходящий год для киевского "Динамо". Он начался с разочарований, которые к концу года сменились на белую полосу и надежду на успешные результаты в грядущем году.

"Накануне рождественских и новогодних праздников от имени клуба хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия", - резюмировал президент столичного клуба.

Напомним, как и все клубы украинской премьер-лиги, киевское "Динамо" завершило первую часть сезона, и сейчас футболисты находятся в отпусках, после чего соберутся на зимних сборах в Турции и ОАЭ. Возвращения команды в официальных поединков состоится в домашнем матче против донецкого "Олимпика".