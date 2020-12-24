Президент "Динамо" підбив підсумки футбольного року

Фото: Ігор Суркіс (fcdynamo.kiev.ua)

Прийдешні свята мають особливе значення, оскільки символізують собою завершення старого року і наповнюють о надією на краще в році новому.

Про це заявив президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс, передає сайт клубу.

"2020-й рік видався нелегким. Весь світ зіткнувся з новим випробуванням, пандемією, яка змінила звичний уклад життя кожного. Це випробування змусило нас по-новому подивитися на навколишній світ, переосмислити багато цінностей. У цей час кожен, як ніколи, відчув, наскільки важливою є підтримка близьких людей", - додав президент "Динамо".

Футбол також підпав під вплив глобальної пандемії, переконаний Суркіс. Але, на щастя, цей вид спорту подолав перешкоди і зберіг свою величезну армію прихильників у всьому світі.

"Сподіваємося, що дуже скоро ситуація дозволить повернутися на трибуни вболівальникам, які є серцем і душею цієї гри і без яких вона втратила свою особливість", - висловив сподівання Ігор Суркіс.

Непростим видався рік, що минає, і для київського "Динамо". Він розпочався з розчарувань, які до кінця року змінилися на білу смугу і надію на успішні результати в прийдешньому році.

"Напередодні різдвяних і новорічних свят від імені клубу хочеться побажати всім міцного здоров'я, щастя, миру і благополуччя", - резюмував президент столичного клубу.

Нагадаємо, як і всі клуби української прем'єр-ліги, київське "Динамо" завершило першу частину сезону, і зараз футболісти перебувають у відпустках, після чого зберуться на зимових зборах в Туреччині і ОАЕ. Повернення команди до офіційних поєдинків відбудеться в домашньому матчі проти донецького "Олімпіка"аша.