Президент "Динамо" поблагодарил болельщиков за поддержку

"Создать за короткий период боеспособную команду, которая на сегодня за три тура до окончания чемпионата завоевала золотые награды, с хорошим преимуществом, не на нервах - это дорогого стоит", - заявил президент клуба, комментируя результат работы Мирчи Луческу.

Он также отметил, что назначение Луческу главным тренером клуба - было непростое решение

"Как вы знаете, мы стремимся в Европу, но мыслим не по-европейски. Нам до этого далеко. В Европе на подобный шаг среагировали бы спокойнее. Но посмотрите - команда выиграла Суперкубок, затем вышла в Лигу чемпионов, попала в Лигу Европы, где обыграла непростой "Брюгге", выиграла золотые медали, будет играть в финале Кубка. Тем не менее, есть люди, которые не болеют, а создается впечатление, хотят, чтобы команда не выигрывала", - отметил Суркис.

В то же время он поблагодарил "миллионную армию болельщиков" за поддержку и веру в команду. Также он отметил тернопольских болельщиков, которые недавно поддержали Луческу во время победного матча.

"Они поддержали Мистера, и это дает ему вдохновение. У меня же одно желание - чтобы он работал как можно дольше и приносил славу киевскому "Динамо", - сказал Суркис.