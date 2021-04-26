Президент "Динамо" подякував уболівальникам за підтримку

"Створити за короткий період боєздатну команду, яка на сьогодні за три тури до закінчення чемпіонату завоювала золоті нагороди, з хорошою перевагою, не на нервах - це дорогого коштує", - заявив президент клубу, коментуючи результат роботи Мірчі Луческу.

Він також зазначив, що призначення Луческу головним тренером клубу - було непросте рішення

"Як ви знаєте, ми прагнемо до Європи, але мислимо не по-європейськи. Нам до цього далеко. У Європі на подібний крок зреагували б спокійніше. Але подивіться - команда виграла Суперкубок, потім вийшла в Лігу чемпіонів, потрапила в Лігу Європи, де обіграла непростий "Брюгге", виграла золоті медалі, гратиме у фіналі Кубка. Однак, є люди, які не хворіють, а складається враження, хочуть, щоб команда не вигравала", - зазначив Суркіс.

Водночас він подякував "мільйонній армії вболівальників" за підтримку і віру в команду. Також він відзначив тернопільських уболівальників, які нещодавно підтримали Луческу під час переможного матчу.

"Вони підтримали Містера, і це дає йому натхнення. У мене ж одне бажання - щоб він працював якомога довше і приносив славу київському "Динамо", - сказав Суркіс.