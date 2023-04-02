Президент Чорногорії з розгромом програє у другому турі виборів

руху "Європа зараз" Яків Мілатович набрав 60,1%, а чинний президент – 39,9%. Дані засновані на майже 90% вибірки, оголошеної екзитполом CEMI.

Нагадаємо, 25 лютого Джуканович висунув свою кандидатуру на третій президентський термін у Чорногорії.

До речі, 16 березня він підписав указ про розпуск парламенту. Це сталося після того, як не вдалося сформувати уряд.

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