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Президент Черногории с разгромом проигрывает во втором туре выборов

Фото: президент Черногории Мило Джуканович (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Действующий президент Черногории Мило Джуканович с разгромом проигрывает во втором туре выборов главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

движения "Европа сейчас" Яков Милатович набрал 60,1%, а действующий президент - 39,9%. Данные основаны на почти 90% выборки, объявленной экзитполом CEMI.

Напомним, 25 февраля Джуканович выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок в Черногории.

К слову, 16 марта он подписал указ о роспуске парламента. Это произошло после того, как не удалось сформировать правительство.

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ЧерногорияПрезидентские выборы