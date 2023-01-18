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Президент Червоного Хреста відвідає Москву: обговорить доступ до військовополонених

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Женева, Середа 18 січня 2023 17:44
Президент Червоного Хреста відвідає Москву: обговорить доступ до військовополонених Фото: Мір'яна Сполярич, президент МКЧХ (icrc.org)
Автор: Іван Носальський

Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич цього тижня приїде до Москви з робочим візитом. Вона планує обговорити регулярний доступ співробітників МКЧХ до військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Червоного Хреста.

За даними МКЧХ, глава організації проведе зустрічі з представниками влади РФ та російським Червоним Хрестом.

"Безумовний пріоритет для президента Сполярич - зробити так, щоб делегати МКЧХ могли регулярно відвідувати військовополонених, і забезпечити останнім гуманне поводження відповідно до міжнародного гуманітарного права. Хоча МКЧХ вже відвідував військовополонених, що належать до обох сторін, він у терміновому порядку намагається отримати повний та регулярний доступ до всіх військовополонених, де б вони не знаходилися", - наголошують в організації.

Там також зазначають, що Червоний Хрест і надалі готовий виступати у ролі "нейтрального посередника" при обміні військовополоненими та в інших сферах гуманітарної діяльності у разі, якщо буде запит сторін.

Сполярич планує обговорити у Москві не лише Україну, а й гуманітарну обстановку в Афганістані, Сирії та Ефіопії.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Дмитро Лубинець заявляв, що представники МКЧХ досі не отримали доступу до військовополонених. Через це планується провести онлайн-переговори з представниками Росії та України.

Також ми писали, що, за словами Сполярич, існує ймовірність обміну "всіх на всіх" між Україною та Росією.

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