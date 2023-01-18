Президент Красного Креста посетит Москву: обсудит доступ к военнопленным
Президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич на этой неделе приедет в Москву с рабочим визитом. Она планирует обсудить регулярный доступ сотрудников МККК к военнопленным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Красного Креста.
По данным МККК, глава организации проведет встречи с представителями власти РФ и российским Красным Крестом.
"Безусловный приоритет для президента Сполярич - сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным гуманитарным правом. Хотя МККК уже посещал военнопленных, принадлежащих к обеим сторонам, он в срочном порядке пытается получить полный, беспрепятственный и регулярный доступ ко всем военнопленным, где бы они ни находились", - отмечают в организации.
Там также отмечают, что Красный Крест и дальше готов выступать в роли "нейтрального посредника" при обмене военнопленными и в других сферах гуманитарной деятельности в случае, если будет запрос сторон.
Сполярич планирует обсудит в Москве не только Украину, но и гуманитарную обстановку в Афганистане, Сирии и Эфиопии.
Напомним, ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что представители МККК до сих пор не получили доступ к военнопленным. Из-за этого планируется провести онлайн-переговоры с представителями России и Украины.
Также мы писали, что, по словам Сполярич, существует вероятность обмена "всех на всех" между Украиной и Россией.
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