Президент Красного Креста посетит Москву: обсудит доступ к военнопленным

Президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич на этой неделе приедет в Москву с рабочим визитом. Она планирует обсудить регулярный доступ сотрудников МККК к военнопленным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Красного Креста.

По данным МККК, глава организации проведет встречи с представителями власти РФ и российским Красным Крестом.

"Безусловный приоритет для президента Сполярич - сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным гуманитарным правом. Хотя МККК уже посещал военнопленных, принадлежащих к обеим сторонам, он в срочном порядке пытается получить полный, беспрепятственный и регулярный доступ ко всем военнопленным, где бы они ни находились", - отмечают в организации.

Там также отмечают, что Красный Крест и дальше готов выступать в роли "нейтрального посредника" при обмене военнопленными и в других сферах гуманитарной деятельности в случае, если будет запрос сторон.

Сполярич планирует обсудит в Москве не только Украину, но и гуманитарную обстановку в Афганистане, Сирии и Эфиопии.