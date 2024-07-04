Президент Чехії заявив про відсутність стратегічного прориву Росії на полі бою в Україні

Як зазначив Павел, пропозиції РФ щодо припинення війні досі були ультимативними та передбачали безумовну капітуляцію України, а не міцну основу для мирних переговорів.

Чеський лідер зазначив, що Росія й надалі намагатиметься досягнути територіальних успіхів в Україні. Водночас він зауважив, що важливо підтримувати Україну настільки, щоб РФ зрозуміла, що єдиний спосіб покласти край конфлікту - це переговори, а не подальше продовження бойових дій.

"Росія не досягла якихось значних територіальних успіхів, і жодних ознак стратегічного прориву з її боку не передбачається, але у неї більше ресурсів, аніж в України", - наголосив чеський президент.

Павел додав, що своїм відношенням, героїзмом військових та цивільних Україна доводить, що у неї є рішучість і шанс захистити себе.