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Снаряди від ініціативи Чехії вже посилюють українських військових на полі бою, - Зеленський

Брюссель, Четвер 27 червня 2024 20:14
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Снаряди від ініціативи Чехії вже посилюють українських військових на полі бою, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Чехії Петр Фіала (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Снаряди, які Україна почала одержувати у рамках ініціативи Чехії, вже посилюють захисників на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

За словами глави держави, він провів переговори з прем'єром Чехії Петром Фіалою під час свого візиту до Брюсселя. Лідери обговорили снаряди для України, а також європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

"Наголосив на важливості ініціативи Чехії щодо закупівлі для України необхідних артилерійських снарядів. Вони вже посилюють наших воїнів на полі бою", - розповів Зеленський.

Як уточнили в ОП, президент України та прем'єр Чехії обговорили подальшу реалізацію снарядної ініціативи та зусилля для того, щоб кількість боєприпасів "стала співмірною можливостям російських окупантів".

Він додав, що обговорив з Фіалою підготовку до підписання безпекової угоди та результати першого саміту миру.

Снаряди для України

Нагадаємо, кілька місяців тому Чехія організувала ініціативу із закупівель снарядів для України. Кошти для цього надала велика кількість країн Заходу.

25 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про те, що в Україну прибула перша партія боєприпасів у рамках ініціативи його країни.

При цьому вчора, 26 червня, джерело РБК-Україна в Генштабі ЗСУ розповіло, що різниця у кількості пострілів між Україною та Росією скоротилася більш ніж удвічі.

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