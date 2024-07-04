Президент Чехии заявил об отсутствии стратегического прорыва России на поле боя в Украине

Как отметил Павел, предложения РФ о прекращении войны до сих пор были ультимативными и предусматривали безусловную капитуляцию Украины, а не прочную основу для мирных переговоров.

Чешский лидер отметил, Россия и дальше будет пытаться достичь территориальных успехов в Украине. В то же время он отметил, что важно поддерживать Украину настолько, чтобы РФ поняла, что единственный способ положить конец конфликту - это переговоры, а не дальнейшее продолжение боевых действий.

"Россия не достигла каких-либо значительных территориальных успехов, и никаких признаков стратегического прорыва с ее стороны не предвидится, но у нее больше ресурсов, чем у Украины", - подчеркнул чешский президент.

Павел добавил, что своим отношением, героизмом военных и гражданских Украина доказывает, что у нее есть решительность и шанс защитить себя.