Президент Чехії заперечив причетність України до підриву "Північних потоків"

Газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" можуть бути законною мішенню в контексті російсько-української війни. Однак докази причетності України до їх підриву відсутні.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Novinky .

На його думку, під час збройного конфлікту ціллю можуть бути не лише військові, але і стратегічні об'єкти.

"Трубопроводи є стратегічними цілями. Якби атака мала на меті перекрити постачання газу та нафти до Європи і повернути кошти до Росії, то, умовно кажучи, це була б легітимна ціль", - зазначив Павел.

Разом із тим, він підкреслив, що не має конкретних даних про причетність до вибухів на газопроводах саме України.

Павел також заперечив думку, що атака на газопроводи створила серйозні проблеми для європейців.

"На той час ми вже мали кілька альтернатив, тому "Північний потік" не був критично важливим газопроводом для енергетичної безпеки Європи. Звісно, це спричинило певні труднощі, але вони були такими, з якими ми могли впоратися", - сказав президент Чехії.

Він додав, що трубопроводи завжди будуть мішенню, оскільки можуть впливати на хід конфлікту.