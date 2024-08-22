Президент Чехии отрицает причастность Украины к подрыву "Северных потоков"

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" могут быть законной мишенью в контексте российско-украинской войны. Однако доказательства причастности Украины к их подрыву отсутствуют.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Novinky .

По его мнению, во время вооруженного конфликта целью могут быть не только военные, но и стратегические объекты.

"Трубопроводы являются стратегическими целями. Если бы атака имела целью перекрыть поставки газа и нефти в Европу и вернуть средства в Россию, то, условно говоря, это была бы легитимная цель", - отметил Павел.

Вместе с тем, он подчеркнул, что не имеет конкретных данных о причастности ко взрывам на газопроводах именно Украины.

Павел также опроверг мнение, что атака на газопроводы создала серьезные проблемы для европейцев.

"В то время мы уже имели несколько альтернатив, поэтому "Северный поток" не был критически важным газопроводом для энергетической безопасности Европы. Конечно, это вызвало определенные трудности, но они были такими, с которыми мы могли справиться", - сказал президент Чехии.

Он добавил, что трубопроводы всегда будут мишенью, поскольку могут влиять на ход конфликта.