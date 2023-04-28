Україною шириться повітряна тривога, є загроза ракет
Сьогодні, 28 квітня, Україною почала ширитись повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено о 19:20.
Станом на 19: 20 повітряна тривога скасована у всіх областях України окрім Луганської області та Криму.
Оновлено о 18:30.
Тривога поширилась на Чернігівську, Черкаську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську та Київську області, а також на місто Київ.
"Є ракетна загроза", - заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в Київській області є загроза ракетної атаки.
"Перейдіть в укриття або інші безпечні місця та залишайтеся там до відбою", - наголосили в адміністрації.
МВС закликає не повідомляти про місцезнаходження ППО.
Станом на 18:05 тривога охопила Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську, Сумську, Полтавську, Донецьку, Луганську та частково Кіровоградську області, а також Крим.
"З 18-20 ймовірний підліт ракет. Від Ту", - повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Своєю чергою начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін наголосив на небезпеці ракетної загрози.
"Увага! Ракетна загроза! Не нехтуємо своєю безпекою! Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ", - написав він в своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, російські війська цієї ночі масовано атакували Україну. Ворог випустив 23 ракети, з яких 21 вдалося збити, але все ж є наслідки від влучання та падіння уламків ракет.
Все, що відомо про нічну атаку можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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