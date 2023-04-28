Президентам Чехії та Словаччини довелось спуститись в укриття під час повітряної тривоги
Президенту Чехії Петру Павел та його словацькій колезі Зузані Чапутовій довелось спуститись в укриття під час повітряної тривоги в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.
Кореспондент видання повідомив, що під час оголошення тривоги Петр Павел знаходився в готелі, та був вимушений перервати свою програму і спуститись в підвальне приміщення будівлі. Президент Словаччини теж спустилась в Укриття.
"Проте згодом президент Чехії продовжив свою програму у притулку, де зустрівся із представниками кримських татар, які приїхали туди його зустрічати", - зазначає видання.
Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні президент Чехії прибув до України разом зі словацькою колегою.
В цей момент в більшості областей України була оголошена повітряна тривога.
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